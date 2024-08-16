Ahmet Şık kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Şık, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Meclis'te yaşanan kavga sonrasında ismi merak edilen Ahmet Şık'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ahmet Şık kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Şık kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

, 10 Mayıs 1970 yılında dünyaya geldi. Kumluca, Antalyalıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalıştı.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de İşçi Partisi'ne katıldı.

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