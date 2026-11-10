Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ifade verdi

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık 'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın "siyasal veya askeri casusluk " iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Şık, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ekipler, sabah saatlerinde Şık çiftinin Beyoğlu'ndaki evine gitti. Yonca Şık, hakkında yürütülen siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında evinden alınarak önce sağlık kontrolüne, ardından da adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Şık, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılı Adana doğumlu olan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Şık, 1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı.

27. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında HDP’den istifa etti; 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.