Ahmet Türk adaylıktan çekildi, siyaseti bıraktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (DEM) Mardin Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için dün yapılan birinci tur ön seçimden birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Ahmet Türk, aktif siyaset hayatını sonlandırdığını da söyledi.



“Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum.” diyen Türk, “Aktif siyasetten çekiliyorum.” ifadesini kullandı.