Ahmet Türk adaylıktan çekildi, siyaseti bıraktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) Mardin Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, adaylıktan çekilip, aktif siyaset hayatına son verdi.

Ahmet Türk adaylıktan çekildi, siyaseti bıraktı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (DEM) Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için dün yapılan birinci tur ön seçimden birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ahmet Türk, aktif hayatını sonlandırdığını da söyledi.

“Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum.” diyen Türk, “Aktif siyasetten çekiliyorum.” ifadesini kullandı.

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