Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe olan davadan beraat etti.

Arşiv

DEM Parti'li eski Büyükşehir Ahmet Türk, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Bu dava, Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılma gerekçelerinden biriydi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Kasım 2024 tarihinde  atanmıştı. 

28 Mart 2011'de Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle Ahmet Türk hakkında "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla dava açılmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu hükmetti.

Türk, 4 Kasım 2024'te bu davayla birlikte, 6-7 Ekim olayları davasında 10 yıl hapis cezası alması ve "örgüt üyeliği" soruşturması nedeniyle görevden alınmıştı.

Ahmet Türk, bu beraat kararıyla görevden alınmasına neden olan dosyalardan birinden beraat etmiş oldu.

