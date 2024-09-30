Ahmet Zenbilci kimdir? AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Zenbilci, 1 Ekim 1966 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi. 27 ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekilidir.



Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı.



Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde Memurluğa başlayarak, Müdür Yardımcılığı, İl Müdür Vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı.

Yerel televizyon ve radyo'larda programlar, çeşitli gazete`lerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu, 2009-2014 Sarıçam belediye başkanı görevini yaptı.



Ahmet Zenbilci, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı.



İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve 5 çocuk babasıdır.