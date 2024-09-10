Ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Olay, D-100 Karayolu üzeri Çerkeztaşköprü Mahallesi'ndeki ahşap atölyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ahşap atölyesinin içinde bulunan kazandan alevler dış alana sıçramaya başlayınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa süre içerisinde ulaşarak alevlere müdahale etti.

Köpükle müdahale edilerek ahşap alanlara alevlerin ulaşması engellendi. Yangın sebebiyle atölyede maddi hasar oluştu.