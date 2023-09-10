Ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve köylüler seferber oldu

Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü.

Ahşap atölyesinde yangın: İtfaiye ve köylüler seferber oldu

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Paşaormanı köyünde İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlerin sahibi olduğu çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminin yapıldığı atölyede çıktı.

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Atölyedeki bazı ahşap malzemeler ise köylülerin yardımıyla güvenli alana taşındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle atölyede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Jandarma ve itfaiye, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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