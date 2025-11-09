Ahşap ev alevlere teslim oldu: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te ahşap bir evde çıkan yangında, beş kişi dumandan etkilendi.

Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde Sabri K'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEŞ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.

Yangında dumandan etkilenen evdeki beş kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.