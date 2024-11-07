Ahşap ev taşıyan TIR, tünel girişinde sıkıştı
Sinop'ta ahşap ev taşıyan TIR, tünel girişinde sıkıştı. Girişteki tabelaya takılan TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı.
Sinop-Samsun yolu Çiftlik tüneli mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen, üzerinde ahşap ev taşıyan TIR, Çiftlik Tüneli'ne girerken tünelin giriş tabelasına takıldı.
Olay sonrası tünel bir süre trafiğe kapandı.
TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı.
Daha sonra TIR’ın üstündeki ahşap evin çatı kısmı sökülerek tekrar tünelden geçmesi denendi. Ancak yine tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan kontrollü olarak yoluna devam etti.
Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken yol ekipler tarafından kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.
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