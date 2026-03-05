Ramazan imsakiyesi banner
Ahşap evde yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

05.03.2026 03:59

IHA

2 katl ahşap bina yangında büyük hasar gördü.

AA, İHA

İzmit'te 2 katlı ahşap evde gece yarısı çıkan yangında 71 yaşındaki Cahit T. yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 71 yaşındaki Cahit T.'nin tek başına ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında Cahit T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

