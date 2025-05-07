Ahşap evler yandı, itfaiyeciler ölümden döndü
Kocaeli'de bitişik ahşap evler yandı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, ahşap duvarın üzerlerine devrilmesi sonucu ölümden döndü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Yangın, ilçedeki Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle, iki katlı bitişik ahşap evlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevrede panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
İKİ İTFAİYECİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Müdahale sırasında binadan kopan yanan ev duvarı, yangına müdahale eden iki itfaiye erinin üzerine düştü.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye erleri büyük tehlike atlattı.
Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürerken, iki ahşap bina kullanılamaz hale gelirken bir ev de yangından etkilendi.
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