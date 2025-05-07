Ahşap evler yandı, itfaiyeciler ölümden döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, ilçedeki Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle, iki katlı bitişik ahşap evlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.