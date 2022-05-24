Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralandı.

Haberler - DHA 24.05.2022 - 12:12

Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

İlişkili Haberler

Hesabından rızası olmadan 163 bin lira para çekildi: Banka sorumlu tutuldu

Hesabından rızası olmadan 163 bin lira para çekildi: Banka sorumlu tutuldu

'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada, saat 10.30 sıralarında, buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi ardından yangın çıktı.

Patlamada 2 işçi, hafif yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, kontrol amaçlı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dumanlar arasında kaybolan işçi ise 20 dakikalık arama sonucu bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...