Ahşap mutfakta başlayan yangın evi yaktı
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevler, iki saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın paniği yaşandı.
İlçeye bağlı Bayramşah Mahallesinde Nurullah Yılmaz'a ait ahşap evin mutfak bölümünden yangın çıktı.
Mahalle sakinleri tarafından evde bulunan vatandaşlar ve evin altında bulunan ahırdaki hayvanlar dışarıya çıkarıldı.
Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Yerel Haber
- Yangın
- Manisa Demirci