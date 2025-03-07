Aidat kriziyle patlak veren site yönetimlerine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı. TRT Haber'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte site yönetiminde görev alacak şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİ SAĞLAYACAKLAR



Bakanlık tarafından site yönetiminde yetkilendirilen şirketler; otopark, bahçe ve sosyal alan gibi alanların uygun olarak işletilmesini sağlayacak.



Apartman içlerindeki kazan dairesi ve asansörlerin düzenli bakım ve kontrolleri ile kapıcının görevlerini takip edip sağlayacak olan şirketler, aksi durumda bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.



HARCAMALAR TEK TEK DENETLECEK



Şirketlerin harcamaları da Bakanlık tarafından denetleneceği ifade edilen mevzuatta, yılda en az bir kez denetleme işlemi gerçekleştirilecek.