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Aidat kriziyle patlak veren site yönetimlerine yeni düzenleme

Sitelerdeki fahiş aidat ücretleri ile yönetimlerin belirsiz harcamaları tepki çekmeye devam ederken yeni mevzuatta artık yönetimlerinin harcamaları denetlenecek.

Aidat kriziyle patlak veren site yönetimlerine yeni düzenleme

Sitelerdeki aidat ücretleriyle patlayan krizin ardından yeni düzenlemede sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

TRT Haber'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte site yönetiminde görev alacak şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

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UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİ SAĞLAYACAKLAR

Bakanlık tarafından site yönetiminde yetkilendirilen şirketler; otopark, bahçe ve sosyal alan gibi alanların uygun olarak işletilmesini sağlayacak.

Apartman içlerindeki kazan dairesi ve asansörlerin düzenli bakım ve kontrolleri ile kapıcının görevlerini takip edip sağlayacak olan şirketler, aksi durumda bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.

HARCAMALAR TEK TEK DENETLECEK

Şirketlerin harcamaları da Bakanlık tarafından denetleneceği ifade edilen mevzuatta, yılda en az bir kez denetleme işlemi gerçekleştirilecek.

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