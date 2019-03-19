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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti. Dava, esastan yeniden görülecek.
AİHM, 20 Kasım kararındaki kimi bölümlere davacı ve davalı tarafından ayrı ayrı yapılan temyiz başvurularına olumlu yanıt verdi.
Mahkeme taraflardan itiraz ettikleri bölümlerle ilgili ek savunma isteyecek. Büyük Daire sürecinde yeniden bir duruşma yapılması gündeme gelebilir. Nihai kararın ise yaklaşık 1 yıl içinde çıkması bekleniyor.
AİHM, Kasım ayında Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul etmiş; buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vararak tahliye edilmesini istemişti.