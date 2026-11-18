AİHM'den Can Atalay kararı
18.11.2026 10:02
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Atalay'ın milletvekilliği, 30 Ocak 2024'te Yargıtay kararının Genel Kurul'da okunmasının ardından düşürülmüştü.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Can Atalay için hak ihlali kararı verdi. Kararda, Atalay'ın serbest bırakılması ve milletvekilliği görevine döndürülmesi gerektiği belirtildi.
AİHM; Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın serbest bırakılmasına, milletvekilliği görevine döndürülmesine ve Türkiye'nin Atalay'a manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Avukat Can Atalay, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava kapsamında 25 Nisan 2022'de "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 2024 yılında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar vermişti.
NE OLMUŞTU?
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.
Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.