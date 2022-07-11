AİHM'den Osman Kavala kararı

Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi.

Haberler - NTV Haber 11.07.2022 - 12:37 | Son Güncelleme : 11.07.2022 - 12:46

AİHM'den Osman Kavala kararı
Osman Kavala 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) davasındaki kararını açıkladı.

’nin 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 maddesinin birinci bendinin ihlal edildiği hükmüne varıldı.

Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi. 

Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

46'NCI MADDE NE DİYOR? 1. Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler

 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

 

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