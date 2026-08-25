AİHM'den Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM ), Osman Kavala ’nın 2019’daki kararın ardından süren tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına ilişkin ikinci başvurusunda kararını bugün açıkladı.

17 yargıçtan oluşan AİHM Büyük Dairesi, Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Mahkeme, Kavala’nın en kısa sürede serbest bırakılması ile 70 bin euro manevi tazminata hükmetti.

İTİRAZ HAKKI YOK

Karar, Büyük Daire tarafından alındığı için tarafların itiraz hakkı bulunmuyor.

AİHM'NİN KARARI

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemiş, karar Ankara ve Avrupa Konseyi arasında krize yol açmıştı.

Kavala dosyası, o tarihten bu yana AİHM kararlarının icrasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde bulunuyor.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

2017'DEN BERİ CEZAEVİNDE

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüsten" suçlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.