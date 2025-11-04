AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: Adalet Bakanlığı'nın itirazını reddetti

AİHM, Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına ilişkin, Adalet Bakanlığı'nın hak ihlali ve tahliye kararına yaptığı itirazı reddetti.



Böylece Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM'in aldığı hak ihlali ve tahliye kararı kesinleşmiş oldu.



NE OLMUŞTU?

AİHM 2. Dairesi, 8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti.