AİHM'in Demirtaş kararı. Bakan Tunç: İlgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "ihlal" kararı vermesinin ardından henüz tahliye edilmemesine ilişkin soruya, "AİHM kararı, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilecektir. İlgililer de bu konuda başvurularını yapmışlardır. Burada bizim yargıya müdahale etmemiz, Bakanlığın sürece müdahil olması söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

"Kürtlere karşı ırkçılık ve nefret söylemlerinin arttığı" iddiasını anımsatan Tunç, Türk Ceza Kanunu'nda nefret suçuna ilişkin hüküm olduğunu belirterek Kanun ihlaline yönelik fiillere karşı yargı makamlarına gerekli müracaatların yapılmasını istedi.