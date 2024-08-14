Aile arasındaki alacak kavgası: Tekne ve otobüsü kundakladı

Kastamonu’'da bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda yangın çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangınların kundaklanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan alınan şahsıs, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığını itiraf etti.

Aile arasındaki alacak kavgası: Tekne ve otobüsü kundakladı

'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEKNEDE DE YANGIN ÇIKTI

Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine limana itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknede çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KUNDAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yangınların kundaklama neticesinde çıktığı değerlendirilirken, polis ekipleri her iki yangınla ilgili de inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, tekne ve otobüsün E.A. tarafından kundaklandığı tespit edildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Gözaltına alınan alınan şahsın, aile içi alacak verecek sebebiyle tekne ve otobüsü kundakladığı öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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