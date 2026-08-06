Aile, Bakan Gürlek'le görüşecek. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Oktay'ın ailesinin itirazı üzerine dosya, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme ''takipsizlik'' kararını kaldırarak, olayla ilgili dava açılması gerektiğini belirtmişti.

Bunun ardından dosyaya bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Düzgün, Oktay'ın ölümü sırasında yanında bulunan H.K. hakkında ''adam öldürmek'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada H.K.'nın beraat etmesiyle, Oktay'ın ölümü sır olarak kalmaya devam etti.

“ÖLDÜRÜLMEDEN BİR HAFTA ÖNCE 'ÇOK ÜZERİME GELİYORLAR' DİYORDU"

Behçet Oktay'ın kız kardeşi Şule Oktay; geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün intihar değil, cinayet olduğunu söylemişti.

Gerek soruşturma gerekse dava kısmında olayın kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Oktay, ağabeyinin ölümünde FETÖ 'nün parmağı olduğunu savunmuştu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan bazı emniyet ve yargı mensuplarının, ağabeyinin öldürülmesiyle alakalı olduklarını düşündüklerini kaydeden Oktay, şöyle konuşmuştu:

“Ağabeyimi öldürmeden önce dinlemeye, teknik takibe almışlar. Bu talimatı veren kim? Ramazan Akyürek. Ağabeyimin ölümünde çok ciddi bir FETÖ parmağı var. Sonrasında soruşturmayı ve davayı kapatmalarından da bu belli oluyor. Ölümünü yeterince incelemediler. Ağabeyim, öldürülmeden bir hafta önce 'Çok üzerime geliyorlar.' diyordu. Ağabeyim, o dönemde FETÖ'nün çok ciddi şeylerini yakaladı. Fetullahçıların nerelere uzandığını kimsenin kestirmesi mümkün değil. Ergenekon'dan içeri atabilirlerdi ama bunları yapmadılar ve ağabeyimi öldürdüler. Yanına kadar gelebilen insanlar öldürdü. Ağabeyimin o dönem söylediği şeyler bu yöndeydi. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yargı ve emniyetten temizlenmesiyle, davanın tekrar açılması için adımlar atacağız. Artık gerçek ortaya çıkmalı.”

BAKAN GÜRLEK, UĞUR MUMCU'NUN AİLESİYLE DE BİR ARAYA GELECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün ayrıca 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de görüşecek.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.