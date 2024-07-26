Aile Bakanı Göktaş, NTV’de açıkladı: Her haneye aile danışmanlığı için çalışmalar başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtladı.



Nüfus konusunda uzun soluklu politikalar üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Göktaş, “Bazı kesimler ekonomik kaygılardan dolayı insanların çocuk yapmayı ötelediğinden bahsediyor. Ancak bunun doğru olmadığını yurt dışındaki pek çok örnekten görüyoruz.” dedi.



Göktaş şöyle devam etti:



“Biz nüfus yapısındaki değişimin ardındaki tüm nedenlere bakmak, küresel ve yerel dinamikleri bütünü ile görmek istiyoruz. Biz de konuyu bütüncül bir çerçevede tedbirler alabiliriz ancak.

Sadece popüler olduğu veya kulağa hoş geldiği için kendi ülkemizin dinamiklerini dikkate almayan ithal politikalarla çözüm çalışmaları zaman ve kaynak israfına neden olabilir.

Bu nedenle, kendi ülkemizin dinamiklerinden hareketle adımlarımızı geniş çerçevede ve dikkatli atmamız gerekiyor.

Tüm paydaşları özenle dinliyoruz, ülke örneklerini ve politika seçeneklerini detaylı olarak inceliyoruz. Biz de önümüzdeki aylarda bu konuda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.”

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kurulduğunu anımsatan Bakan Göktaş, “Başkanlığımız, çok yönlü ve çok paydaşlı çalışma gerektiren iki temel konu olan hem aile hem nüfus ile ilgili çalışıyor. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Mayıs ayında “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın yürürlüğe koyduk. İlk kez aileyi merkeze alarak hazırlanmış olması sebebiyle eylem planı özel önem taşıyor. Bu belge demografik dönüşümü de kapsıyor. Başkanlığımız aynı zamanda Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu da yürütüyor. Diğer yandan biz de önleyici tedbirlerle, mahalle bazlı sosyal hizmet anlayışı ile sağlıklı aileyi korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

HER AİLENİN DANIŞMANI OLACAK



Aile hekimi gibi her ailenin bir de danışmanı olsun istediklerini anlatan Bakan Göktaş, “Buradan ilk defa açıklıyorum; Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu sayede mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız. Olası riskleri önceden görüp ona göre hareket edeceğiz. Böylece önleyici tedbirlerimizi de almış olacağız.” ifadesini kullandı.