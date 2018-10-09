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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilen eğitim öğretim yardımları öğrencilerin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının yaşam boyu destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi.



Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nca şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak eğitim ve öğretim yardımı ödendiğini belirtti.



Selçuk, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilk ve ortaokul için kişi başına yıllık bin 769 lira 10 kuruş, lise için 2 bin 653 lira 65 kuruş, yükseköğrenim için 3 bin 538 lira 20 kuruş olacağını vurguladı.



Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44 milyon 77 bin 126 lira 50 kuruş eğitim ve öğretim yardımı ödeneceğini aktaran Selçuk, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmadan öğrencilik durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edildiğine değindi. İlk gelen bilgi eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısının 18 bin 925 olduğu yönündeydi.



Selçuk, eğitim ve öğretim yardımının söz konusu öğrencilerin hesaplarına bugün yatırıldığını kaydetti.



"BİZLER DAİMA BİRBİRİMİZE EMANETİZ''



Eğitim ve öğretim yardımının, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderildiğini ifade eden Selçuk, hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin T.C. kimlik numaraları ile banka ve PTT şubelerine müracaat etmeleri halinde ödemelerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:



"Kurumuzca öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecektir. Ayrıca, https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden T.C. kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecek. Bizler daima birbirimize emanetiz. Şehit çocuklarımız ile harp ve vazife malullerimizin kendilerine ve çocuklarına ödenen eğitim ve öğretim yardımı hayırlı uğurlu olsun."