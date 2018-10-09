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18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek. İlk yardım hesaplara yatırıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.
İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira , üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak.
Yapılan açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız , durumları Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden de yardım tutarına ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabiliyor.