Aile boyu Mossad ajanlarına ceza yağdı

Ayrıca Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?



MİT, Mossad'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonunda 9 kişilik olan casusluk şebekesinden 8'i 2024'ün Nisan ayında İstanbul'da yakalandı.



Şebekenin liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı yaptığı belirlenirken şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.



Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydedilmişti.