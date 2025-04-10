Aile boyu Mossad ajanlarına ceza yağdı
İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen Mossad casusluk şebekesine ilişkin görülen davada kararını açıkladı.
Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA HAPİS CEZASI
Sabah'ın aktardığı habere göre, davada sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Ayrıca Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
MİT, Mossad'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonunda 9 kişilik olan casusluk şebekesinden 8'i 2024'ün Nisan ayında İstanbul'da yakalandı.
Şebekenin liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı yaptığı belirlenirken şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydedilmişti.
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