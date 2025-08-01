Aile boyu tefecilik! Belediye çalışanı kardeşler ve babaları gözaltında

Zonguldak'ta belediye çalışanlarına faizle para veren baba ile üç oğlu gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan üç kardeş ile babalarının çalıştıkları kurumun çalışanlarına faizle para verdiklerini tespit etti.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Zonguldak Belediyesi’nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı.

Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan üç kardeş ile babaları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.