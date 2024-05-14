Aile boyu uyuşturucu satıcısı çıktılar

Afyonkarahisar’da baba ve oğlu, yüzlerce uyuşturucu hapla yakalandı. Baskın yapılan adreslerinde annenin de uyuşturucu satışı başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 26 yıl 4 hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Aile boyu uyuşturucu satıcısı çıktılar

’da kent merkezinde yaşayan baba S.G. (48) ile oğlu E.G.'nin (18) evlerinde bulundurdukları ve satacakları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

ANNE DE SABIKALI ÇIKTI

Ekipler ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyerek eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı. Aramada 106 adet uyuşturucu hap ile 52 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Baskın yapılan adrestekilerin yapılan kimlik sorgulamasında kendisini F.İ. olarak tanıtan kadının ise yapılan GBT sorgulamasında S.G.’nin eşi E.G. olduğu ve ‘hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından’ toplamda 8 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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