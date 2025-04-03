Aile büyüklerine torunlarını göstermeyen geline hapis cezası!

Diyarbakır'da yaşayan iki çocuk babası O.G, 2022 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.



Evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne H.G. ve baba M.G. torunları 8 yaşındaki B.G. ve 5 yaşındaki H.G. ile teselli bulmak, onlarla görüşmek istedi.



H.G. ve B.G, torunlarını kendilerine göstermediği gerekçesiyle gelinleri R.G. hakkında 30 Aralık 2022'de "çocukla kişisel ilişki kurulması" davası açtı. Mahkeme kararıyla davacılar ile torunları arasında kişisel ilişki tesis edildi



Tanıkların da dinlendiği mahkemede 20 Eylül 2024'teki duruşmada, davacı babaanne H.G. ve dede M.G'nin torunlarını 2 ayda 1 kez saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görebilmesine, Ramazan Bayramı'nın 1. günü saat 13.00'ten ertesi gün 09.00'a kadar, Kurban Bayramı'nda ise 3. gün 17.00'den ertesi gün saat 17.00'ye kadar da çocukların aile büyüklerine yatılı kalacak şekilde teslim edilmesine karar verildi.



MAHKEME KARARINA UYMADI



Büyükanne H.G. ve büyükbaba M.G, torunlarıyla mahkeme kararında belirtildiği şekilde kişisel ilişki kurmalarına engel olduğu gerekçesiyle gelinleri R.G. hakkında şikayetçi oldu.



Mahkemenin "kişisel ilişki tesis edilmesi" kararına rağmen davalı annenin çocukları 2,5 yılda sadece 3 kez adli destek biriminin desteğiyle ve kolluk kuvvetlerinin dahil olmasıyla teslim eden gelin R.G. hakkında dava açıldı.

3 GÜN DİSİPLİN CEZASI

Diyarbakır 5. Aile Mahkemesince verilen kararda R.G, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 41/1 maddesi uyarınca hazırlanan çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair yönetmeliğin 50/3 maddesi gereğince teslim emrine aykırı hareket ettiğinden 3 gün disiplin hapsiyle cezalandırıldı.



Mahkeme, "kesin" olan hapis cezasının şikayetten vazgeçilmesi veya çocuğun hak sahibine teslimi durumunda davanın ve cezanın bütün sonuçlarıyla düşmesine hüküm kurdu