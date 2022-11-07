Aile Destek Paketi ödeme tarihi merak konusu oldu: Aile Destek ödemeleri ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirmişti.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;





Hanedeki Çocuk Sayısı



Aylık Destek Tutarı (TL)1-2 çocuklu hanelere:350



3 çocuklu hanelere: 450



4 çocuklu hanelere: 550



5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650



350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NA BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?



Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.