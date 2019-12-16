Aile hekimine soruşturma yargıdan döndü

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, iş akdi feshedilen sözleşmeli bir aile hekiminin açtığı davada, memur statüsünde çalışmayanlara güvenlik soruşturması ile arşiv taramasının yapılamayacağına ve bu nedenle işten çıkartılamayacağına karar verdi.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre oy çokluğu ile yürütmeyi durdurma karar veren mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik sorusturması iptal kararına da atıfta bulundu.



HASTALARI İMZA TOPLADI

Dr. Eyüp Borucu, Kadıköy'de Moda Aile Sağlığı Merkezi'nde sözleşmeli doktor olarak çalışırken güvenlik soruşturması ve arşiv taramasına tabi tutuldu. Soruşturma olumsuz sonuçlanınca da 15 Ağustos 2019'da sözleşmesi feshedildi.

Memur olmadığı için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulamayacağını iddia eden Eyüp Borucu idare mahkemesine dava açtı. Caferağa Mahallesi sakinleri de Dr. Borucu'nun göreve iadesi için imza kampanyası yaptı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi 2 Aralık'ta aldığı kararla yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunun kamu görevlileri için geçerli olduğu, Dr. Borucu için uygulanamayacağı belirtti.



GÖREVE İADE EDİLSİN

Dr. Borucu gibi sözleşmeli çalışan 15'ten fazla aile hekiminin görevine son verildiğini belirten İstanbul Tabip Odası Avukatı Hazal Pekşen Demirhan şunları söyledi:

"Bu karar güvenlik soruşturması gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli aile hekimlerine, tüm kamu personeli ve devlet memurlarına uygulanmalı. AYM'nin iptal kararından sonra, daha önce güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için atanamayan ve hali hazırda soruşturması tamamlanmadığı için atama bekleyen tüm memurların atanması gerekiyor."

