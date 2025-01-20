Aile hekiminin şüpheli ölümü

Edirne'de aile hekimi olarak görev yapan 62 yaşındaki Sabri Duygu, evinde ölü bulundu. Doktorun kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Aile hekiminin şüpheli ölümü

'de Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Sabri Duygu'dan (62) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri savcılık izniyle kapıyı kırarak açtı.

DOKTORUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçeri giren ekipler, Doktor Sabri Duygu'nun yatağının üzerinde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Duygu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabri Duygu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Sabri Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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