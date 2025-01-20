Aile hekiminin şüpheli ölümü
Edirne'de aile hekimi olarak görev yapan 62 yaşındaki Sabri Duygu, evinde ölü bulundu. Doktorun kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
Edirne'de Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Sabri Duygu'dan (62) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri savcılık izniyle kapıyı kırarak açtı.
DOKTORUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İçeri giren ekipler, Doktor Sabri Duygu'nun yatağının üzerinde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Duygu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabri Duygu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Sabri Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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