Aile hekimleri bugün kapalı mı? Aile hekimleri neden iş bırakıyor?

Türkiye genelinde aile hekimleri Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne karşı tepki göstererek 3 gün süre ile grev yapma kararı aldılar. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği , 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere üç günlük iş bırakma kararı aldı.

KİMLER DESTEK VERİYOR?

Sağlık sektöründe uygulanmaya başlanan 3 günlük iş bırakma eylemine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği (TÜMRAD-DER) Tüm Tabipleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği destek veriyor.