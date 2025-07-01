Aile hekimleri için yeni düzenleme: Hasta 6 ay gelmezse maaş kesintisi yapılması kararı değişiyor

Aile hekimlerine yönelik yeni bir karar yolda.

6 aydır muayeneye gelmeyen hastalar için yarım katsayı ödenmesine ilişkin düzenleme değişecek.

ÖDEME KATSAYISINDAKİ 6 AY GELMEYEN HASTA KURALI 1 YILA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanlığı, bu süreyi 1 yıla çıkarmak üzerine çalışıyor. Aile hekimlerine kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor.

2024'te değişen yeni yönetmelik ile 4 bin kayıtlı hasta sayısı 3 bin 500 hastaya düşürüldü. Hastaların yaş gruplarına göre ödeme katsayıları yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda son altı ayda aile hekimine müracaat etmeyenler için ödemelerde belirtilen katsayının yarısının esas alınacağı duyrulmuştu.

Bu da hastası 6 ay muayene olmaya gelmeyen aile hekimlerinin maaşlarında kesinti olacağı anlamına geliyordu.



Kararda amaç düzenli kontrolü artırarak sağlık sorunlarını önlemekti.

Ancak aile hekimleri hastaları zorla muayeneye getiremeyeceklerini belirterek düzenlemeye itiraz etmişti.



Yeni yönetmelik kapsamında, haziran ayında ilk kesintili maaşlar hesaplara yattı.

Çok sayıda aile hekimi, maaşlarında yüzde 10-15'e varan kesintiler olduğunu öne sürerek durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.



NTV'nin edindiği bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı da hekimlerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bakanlık şu anda bu kriteri 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Kararın çok kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.



Böylelikle eğer hasta 1 yıl boyunca aile hekimine muayene olmazsa ödemelerde katsayının yarısı kullanılacak.