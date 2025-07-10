Aile hekimleri için yeni düzenleme: Süre uzatıldı
Aile hekimlerinin tepki gösterdiği "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti" düzenlemesinde süre bir yıla uzatıldı.
Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde düzenleme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile hekimlerine kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor. Bu kapsamda son 6 ayda aile hekimlerine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması öngörülüyordu.
Haziran ayında başlanan uygulama ile bazı hekimlerin maaşları eksik yattı.
Hekimlerin tepkileri üzerine söz konusu 6 aylık süre son düzenlemeyle bir yıla çıkarıldı.
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