Aile hekimlerine yeni düzenleme yolda

Haber: Öykü Tüccar

Aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalar yapılıyor.

AK Parti'nin verdiği kanun teklifi yasalaşırsa, aile hekiminden sevk ile hastaneye başvuranlar daha az katkı payı ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte hastanelerdeki yığılmanın azaltılması hedefleniyor.



Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım'a göre ise, karar sağlıkta şiddet riskini artırabilir.



Yıldırım, "Sağlıkta şiddeti çözmeden bunu uygulamaya kalkarsak mutlaka şiddet olarak geri dönem ihtimalini de düşünmemiz gerekir." dedi. Hekim sayısının yetersiz olduğundan bahseden Yıldırım, "Çok başvuru olduğunda, zaten yoğunuz bu yoğunluğu katbekat artıyor olabilir. Bunların planlamasının mutlaka yapılması lazım." diye konuştu.



SERTİFİKA SAHİBİ OLANLAR HACAMAT UYGULAYABİLECEK

Teklife göre, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek.



Aile hekimleri ise sertifa sahibi uzman sayısının azlığına işaret ediyor.



RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK



Teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da artık ücretli olacak. Yıldırım ise, konuya ilişkin raporun bilirkişi hizmeti olduğunu ve ücretli olmasının da makul olacağını sözlerine ekledi.