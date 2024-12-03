Aile hekimlerinin 5 günlük eylemi

Aile hekimlerinin beş günlük iş bırakma eylemi dün başladı. Doktorlar, 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki değişikliğin geri çekilmesini istiyor.

Aile hekimlerinin 5 günlük eylemi

Haber: Sinan Kunter

Aile Sağlık Merkezi çalışanları kasım ayından sonra bu kez ikinci kez iş bıraktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Aile hekimlerinin eylemi 6 Aralık'a kadar devam edecek. Süreç boyunca hekimler her gün farklı bir noktada protesto düzenleyecek.

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