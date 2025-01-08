Aile hekimlerinin eylemi devam ediyor: Hastane çalışanları da destek verdi

Haber: Melike Şahin Aile hekimleri 5 günlük iş bırakma eylemlerinin 3.gününde. Bu kez onlara hastanelerde çalışan doktorlar da destek verdi.



İstanbul'daki buluşma noktası İstanbul Tıp Fakültesi önüydü. Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Pınar Saip, "Sesimizi duyan var mı? Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz?" diye konuştu.



Doktorlar seslerini hastalara duyurmaya çalıştı, eylemlerinin gerekçelerini anlattı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. ertuğrul Oruç, "Burada bizi dinleyen hastalarımız var. Sağlık çalışanlarını kötü şartlarda çalışmaya zorlayan her türlü uygulama sizlerin aldığı hizmetin kötüleşmesi demek oluyor." dedi.



Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları 1 Kasım'da yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyor... Yönetmeliğin gelir kaybına yol açtığını, hastalarla doktorları da karşı karşıya getirdiklerini belirtiyorlar...



Doktorlar sağlıkta şiddete, 5 dakikalık muayene sürelerine ve performans sistemine de dikkat çekmek istiyor.



Aile Hekimleri Kasım ayından bu yana 3. kez iş bıraktı. Bu haftaki eylemle birlikte son 3 ayda 13 gün iş bırakmış olacaklar.



