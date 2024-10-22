Aile hekimliği düzenlemesi | Bakan Memişoğlu: Çok avantajlar elde edecekler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Memişoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Aile hekimliği düzenlemesiyle ilgili mevzuat çalışması yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Onay ve inceleme aşamasında. İyi hekimlik uygulayan arkadaşlar müsterih olsunlar. Hekimliğini gerçekten hakkıyla yapan arkadaşlarımız çok avantajlar elde edecekler." dedi.



İnsanların da kendisini koruması gerektiğine işaret eden Memişoğlu, "İnsanların sağlığını korumasının eğitimini hem Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğümüz hem de onun bağlı olduğu aile hekimi yapacak. Toplumun, aile hekimliğini danışman olarak kullanması gerekiyor sağlıkla ilgili. Bugün Sağlıklı Hayat Merkezleri var. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikoloğumuz, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz, diş hekimimiz, sosyoloğumuz, aile gelişimcimiz var ama bakıyorsunuz ki çok rağbet görmüyor. Toplumu oraya gitme alışkanlığına yönlendirmemiz gerekir, toplumun da bunun farkında olması gerekiyor. İnşallah onların hepsini bir şekilde başaracağız." diye konuştu.



MHRS'DEKİ RANDEVU PROBLEMLERİ



Merkezi Hekim Randevu Sistemi'yle (MHRS) ilgili soru üzerine Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 2023'te 999 milyon kez insanlara dokunduğunu söyledi.



Aile hekimliklerini içine alan birinci basamak sağlık kuruluşları ile hastaneleri kapsayan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü birinci basamağa da gidiyor, ikinciye de üçüncü ye gidiyor. Biz, bunları birbiriyle bağlantılı hale getirmeye çalışıyoruz. Mevzuatsal çalışmalar dediğim esasında bu." şeklinde konuştu.



Memişoğlu, kamuda, göz, cildiye ve plastik cerrahi gibi branşlarda randevu almayla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu ve bununla ilgili de bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Bunların hem sayısal anlamda artışlarını sağlamaya çalışacağız hem de özel sektör veya muayenehanedeki insanları da sistemin içinde kullanmaya çalışacağız. Bu sorunları çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



İLAÇTA FİYATLANDIRMA MODELİNİN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE



"İlaç tedarikinde sıkıntı yaşandığı" iddialarına değinen Memişoğlu, şunları söyledi:



"Hem ilaç fiyatlandırması hem ilaç tasarrufu, kullanımı hem de zam beklentisi var. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda da o problemleri çözeceğiz. Fiyatlandırma modelini belki değiştireceğiz. Bununla ilgili hem Çalışma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı olarak bir çalışma içindeyiz. Çok yakın zamanda inşallah kamuoyuna duyurulacak. Toplumda ilaç kullanma alışkanlığı da var. Bazı hekim arkadaşlarımızın da bu ilacı fazla yazma alışkanlığımız var. Bunları değiştirmemiz lazım. Herkesin dolabında şu anda ilaç var. Bu ilaçların parasının hepsini biz cebimizden ödüyoruz toplum olarak. Farkındalığı artırarak çözüm yollarını bulacağız."



"KADROLARIMIZI YAKIN ZAMANDA İLAN EDECEĞİZ"



Atama bekleyen sağlık personeline ilişkin soru üzerine Memişoğlu, 2025'te atama kadrolarını ilan edeceklerinin bilgisini verdi.



Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerin devam ettiğini, sağlıkla ilgili ilgili ihtiyaç olan yerlere atama yapılacağını belirten Memişoğlu, "Ben sadece kamunun Sağlık Bakanı değilim bütün sektörün bakanıyım. Özel sektörü, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, hastaneleri, ilaç üreticileri, depocular, malzemeciler... Bunların büyümesi ve gelişmesi için, sağlık sektörünün daha iyi olması için uğraşıyoruz. O nedenle sadece kamuyu gözetmesinler ama biz kadrolarımızı çok yakın zamanda ilan edeceğiz, biraz daha sabretsinler." ifadelerini kullandı.