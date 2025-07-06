Aile içi kavga cinayetle bitti: Kayınbirader eniştesini öldürdü
Batman’da aile içinde çıkan tartışmada damat kayınvalidesini bıçakla yaralarken, kayınbiraderi ise eniştesini öldürdü.
Batman'da iddiaya göre, Burhan G. ile kayınvalidesi Süheyla G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan G., elindeki kesici aletle kayınvalidesini kolundan yaraladı.
KAYINBİRADERİ ÖLDÜRDÜ
Olaydan kısa süre sonra Burhan G., kayınbiraderi ile karşılaştı.
Aralarında çıkan arbedede Burhan G., kayınbiraderi tarafından öldürüldü.
YARALAN KAYINVALİDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan kayınvalide Süheyla G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Damat Burhan G.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Batman
- Cinayet