Aile içi kavga cinayetle bitti: Kayınbirader eniştesini öldürdü

Batman’da aile içinde çıkan tartışmada damat kayınvalidesini bıçakla yaralarken, kayınbiraderi ise eniştesini öldürdü.

Aile içi kavga cinayetle bitti: Kayınbirader eniştesini öldürdü

'da iddiaya göre, Burhan G. ile kayınvalidesi Süheyla G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan G., elindeki kesici aletle kayınvalidesini kolundan yaraladı.

KAYINBİRADERİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan kısa süre sonra Burhan G., kayınbiraderi ile karşılaştı.

Aralarında çıkan arbedede Burhan G., kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

Aile içi kavga cinayetle bitti: Kayınbirader eniştesini öldürdü - 1 Olay sonrası hastane önünden görüntüler

YARALAN KAYINVALİDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan kayınvalide Süheyla G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Damat Burhan G.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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