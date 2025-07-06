Aile içi kavga cinayetle bitti: Kayınbirader eniştesini öldürdü

Batman'da iddiaya göre, Burhan G. ile kayınvalidesi Süheyla G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan G., elindeki kesici aletle kayınvalidesini kolundan yaraladı.

KAYINBİRADERİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan kısa süre sonra Burhan G., kayınbiraderi ile karşılaştı.

Aralarında çıkan arbedede Burhan G., kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

