Aile içi kavga cinayetle son buldu: Ağabey, kardeşini öldürdü

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde iddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu.

AĞABEY, SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında ağabey, yanında bulundurduğu tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlarına hedefi olan ve olay sonrası hastaneye Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

BABA VE AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey H.T. ile baba M.T. gözaltına alındı.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.