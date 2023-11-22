Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Göksu da ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Bahri Göksu, evine giderek aynı tabanca ile intihar etti.



Hastanede tedavi altına alınan Salih Göksu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Salih Göksu'nun bir yıllık evli olduğu da öğrenildi.



Anne, baba ve oğulun cenazelerinin perşembe günü memleketleri Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.