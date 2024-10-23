Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi, şüpheli tutuklandı

Saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde, şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın (26), iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha (61), babası İlyas (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) başlarından tabancayla vurdu.

Daha sonra Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mintaha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı da gözaltına aldı. Akşam saatlerinde ise İlyas Aydın da kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aydın'ın annesi ve anneannesinin cenazelerinin ise toprağa verildiği, babasının cenazesinin ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi.