Aile katliamının altından borç çıktı

Elazığ'da bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulunmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.

Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.