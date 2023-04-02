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Aile katliamının altından borç çıktı

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği ifade edildi. Fırat'ın borç istemek için gittiği evde, ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Aile katliamının altından borç çıktı
Elazığ'da aile katliamı: 6 ölü
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'da bir evde aynı aileden 6 kişi ölü bulunmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.

Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cesedi ile karşılaştı. Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı.

Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi.

Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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