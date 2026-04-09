Aile meclisi kararıyla infaz edilen Güneş Yıldıztan cinayetinde kan donduran ayrıntılar

Aile meclisi kararıyla öldürülen Güneş Yıldıztan cinayetinde kan donduran ayrıntılar oraya çıktı.

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianameyle 11 sanık hakkında Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar hakkında "Töre saiki ile kasten öldürme", "Azmettirme" ve "Yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cesedine ulaşılamayan Güneş Yıldıztan’ın öldürüldükten sonra yakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖLDÜKTEN İKİ YIL SONRA BOŞANMIŞ

İddianamede, olaya ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Yıldıztan kaybolmadan kısa süre önce, 18 Aralık 2017'de Kocaeli Darıca'da polise başvurarak eşi Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi olduğu ve eşinin vücudunda sigara söndürdüğünü, kadın sığınma evine yerleştiği iddianamede yer aldı.

Genç kadının, 25 Aralık 2017'de eşiyle barıştığını söyleyerek kurumdan ayrıldığı ve eşi Nihat Yıldıztan, 20 Aralık 2017'de zina gerekçesiyle açtığı boşanma davasını sürdürdüğü, Güneş'in ise hiçbir duruşmaya katılmadığı tespit edildi.

Resmi boşanma 29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti.

"NAMUSUMUZU TEMİZLEYECEĞİZ"

İddianamede, bir tanığın tutuksuz sanıklardan Saim Yıldıztan'ın “Güneş bizim şerefimizi ayaklar altına aldı, namusumuzu kirletti, namusumuzu temizleyeceğiz. Güneş'i öldüreceğiz” ifadeleri de yer aldı.

"SAİM GÜNEŞ'E KEFEN FOTOĞRAFI ATTI"

Başka bir tanık ise kayınbiraderi Saim Yıldıztan'ın Güneş'e kefen fotoğrafı gönderdiğini ve "Sonun böyle olacak" dediğini iddia etti.

7 Haziran 2024'te gelen gizli bir ihbarda ise maktulün İlimtepe mevkisinde ormanlık alana götürüldüğü, el ve ayakları bağlandıktan sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARIN BABASI KAYINBİRADERİ ÇIKTI

İddianamede ayrıca, maktulün 4 çocuğuna DNA testi yapıldığı ve rapor sonucuna göre, evlilik birliği içinde doğan 4 çocuktan 3'ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi Saim Yıldıztan olduğu ortaya çıktı. 4’üncü çocuğun babasının ise ne Nihat ne de Saim olduğu belirlendi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davanın ilk duruşması 27 Mart’ta Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İlk duruşmaya, tutuklu sanıklar Nihat, Saim, Muhsin ve B.Y. (32) ile tutuksuz sanıklar O.Y., B.Y., S.Y. F.Y., A.Y., M.Z.Y. ve M.Y. ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti; sanıklar Muhsin ve Saim Yıldıztan'ın tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle, Nihat Yıldıztan'ın tutukluluğuna ise oy çokluğuyla karar verdi. Heyet, sanık B.Y.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2024’te 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılında öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Yıldıztan’ın 2017 yılından itibaren resmi herhangi bir işlem kaydı olmadığını belirledi.

Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti. Bu kapsamda 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul ve Van'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, sorgularında Güneş Yıldıztan’ın ‘aile meclisi kararıyla’ öldürüldüğünü söyledi.

Şüphelilerden Nihat Yıldıztan ve aile bireylerinin aralarında bulunduğu 11’i tutuklandı. Şüphelilerden 7’si soruşturma sürecinde tahliye olurken, Nihat Yıldıztan(42), Saim Yıldıztan (36), Muhsin Yıldıztan (34) ve B.Y.’nin (32) tutukluluğu devam etti.

