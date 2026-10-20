Aile meclisinde karar alıp öldürmüşlerdi: Suzan'ın katil zanlısına kırmızı bülten

İstanbul 'da Suzan Elik'in katil zanlısı Yunus Elik hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Olay, 29 Eylül 2025'te Çekmeköy'de meydana gelmişti. İddianameye göre, Suzan Elik'in başka biriyle ilişkisi olduğu iddiası üzerine Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek cinayet planı yaptı. Aile üyelerinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cinayeti Yunus Elik'in işlemesini kararlaştırdığı öne sürüldü.

ARAÇTAN İNİP PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Olay günü kendi telefon hattını kapatan Yunus Elik'in, babasının üzerine kayıtlı hattan eşini defalarca arayıp mesaj atarak evden çıkmasını sağladığı belirtildi. Kiraladığı araçla eşini takip eden Elik'in, Soğukpınar Mahallesi'nde araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtığı kaydedildi. Vücuduna üç kurşun isabet eden ve omurilik hasarı oluşan Suzan Elik, kaldırıldığı hastanede 16 Ekim 2025'te yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kiralık aracı Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu önüne bırakarak kaçan Yunus Elik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

TUTUKLU SANIKLAR BERAAT İSTEDİ

Olaya ilişkin Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik, tutuksuz sanık Feriha Elik ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık İdris Elik, "Ben suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Yavuz Elik, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Feriha Elik ise, "Benim olaylarla hiçbir alakam yok. Yaşananlardan dolayı mağdurum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Suzan Elik ve Yunus Elik'in oturduğu evin sahibi tanık Sabahattin S., "Suzan Hanım'la herhangi bir diyaloğum olmamıştır. Kendisine de herhangi bir telkinde bulunmadım. Yaşanan olaydan bir süre sonra Yunus'un babasıyla annesi geldi. Yunusun eve gelip gelmediklerini sordular. Ben de görmedim dedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak Perşembe günü saat 14.00'e erteledi.