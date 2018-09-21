Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aile sağlığı merkezinde cihazlara baltayla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta yakınına almak istediği ilacı kendi adına yazdırmak isteyen N.E. isimli kadın ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı.
N.E., daha sonra sağlık merkezine eşi E.E. ile geldi. Yanında getirdiği baltayla buradaki cihazlara zarar veren E.E., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aile sağlığı merkezinde baltalı saldırıya tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
Kocaeli Gebze'deki bir aile sağlığı merkezinde eşine ilaç yazılmadığı gerekçesiyle cihazlara baltayla zarar veren şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aile sağlığı merkezinde cihazlara baltayla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.