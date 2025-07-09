Aile sağlığı merkezinde yılan paniği: Dolabın arkasında bulundu

Olay, Merkez Dr. İhsan Göknal Mahallesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Sağlık merkezinde yılanı fark eden vatandaşlar ve sağlık çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı kontrollerde yılanı bir odadaki dolabın arkasında buldu. Aparatla yakalanan yılan, özel bir torbaya konularak merkezden çıkarıldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Sağlık merkezine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu.