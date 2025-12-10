Aile sağlığı merkezine taşlı saldırı! Doktora taşa sarılı tehdit notu bıraktılar

Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Haber bu kez Elazığ'dan geldi.

Yenimahalle 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne taşlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkeze taşla saldırarak kaçtı.

TAŞTAN TEHDİT MESAJI ÇIKTI

Olayda merkezin camı kırılırken, atılan taşa sarılı "Dr. Cengiz, bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız." yazılı not bulundu.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.