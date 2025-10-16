Aile sağlığı merkezlerine sigara bırakma polikliniği kurulacak

Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre şimdiye kadar hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri aile sağlığı merkezlerinde açılabilecek.

MOBİL HİZMET BAŞLIYOR

Ayrıca, sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlanan bölgelere yönelik "mobil araçlar" ve "yerinde geçici birimler" devreye alınacak.

Düzenlemeyle, Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma usulleri ile iş akış şemaları da yeniden yapılandırılacak. Sağlık personellerinin bilgi ve becerilerinin güncel tutulması amacıyla tütünle mücadele eğitimleri zorunlu hale getirilecek.

